Unterhaltung mit Qualität und Niveau

Mit den „Kaffee-Gesprächen“ für Menschen ab 55+ bietet die Marktgemeinde Frastanz einmal im Monat einen Raum zum qualitätsvollen Austausch. Moderiert wird das neue Format von Gudrun Winkler.

Gudrun Winkler sagt es gerade heraus. „Ich rede gerne. Und ich trinke auch gerne Kaffee.“ Was lag da also näher, als laut über „Kaffee-Gespräche“ für Senioren und Seniorinnen ab 55 Jahren nachzudenken. Bei Vizebürgermeisterin Michaela Gort stieß die Wahl-Frastanzerin damit auf offene Ohren. Und rasch wurde so die Idee zur Realität. „Nach einer Vorbereitungszeit über den Sommer können wir am 7. November loslegen“, freut sich die 67-Jährige bereits auf die erste Runde. Die Idee hinter den „Kaffee-Gesprächen“ ist einfach: Jeden ersten Dienstag im Monat treffen sich Menschen, um sich auszutauschen, zu erzählen und voneinander zu lernen. Die Treffen sind völlig zwanglos, es sind auch keine Anmeldungen notwendig.

Dieser Raum des Gespräches und der Inspiration bietet eine willkommene Gelegenheit, die Vielfalt von Erfahrungen, Erlebnissen und die Weisheit älterer Generationen zu teilen. Was der gebürtigen Tirolerin vorschwebt ist eine Unterhaltung mit Qualität, die weitab von alltäglicher Floskelsprache ist. Die Initiatorin Gudrun Winkler schlüpft dabei in die Rolle der Moderatorin. Die gelernte Elementarpädagogin, Sozialarbeiterin und Psychotherapeutin leitet die Gespräche. Viele Jahre hatte sie eine eigene Psychotherapie-Praxis in Bludenz und zog nach ihrer Pensionierung vor drei Jahren in den Frastanzer Ortsteil Einlis. Sie spricht selbst vier Sprachen, war nach ihrer Schulzeit zwei Jahre in Mexiko und betont die Bedeutung des Sprechens „als Ausdrucksmittel, um innere und äußere Welten zu beschreiben.“