Unterhaltung auf ganzer Linie – Buslinie 303 feiert

Am Samstag, dem 28. September 2019, von 10 bis 17 Uhr finden entlang der ÖV-Linie 303 von Diepoldsau nach Hohenems diverse festliche Aktivitäten an vier Haltestellen statt: Diepoldsau Dorf, Zoll, Hohenems Bahnhof und Hohenems Schlossplatz.

An diesem Tag ist für jeden etwas dabei: So organisiert die „Jungwacht Blauring“ Spiel und Spaß für Kinder und Jugendliche. Eine Festwirtschaft sorgt für das leibliche Wohl. Auf der Speisekarte? Gratis Wienerle. Und ein Karussell lädt Kinder zum Verweilen ein. Auch in Hohenems sind Aktivitäten geplant. So können sich die Teilnehmer beim gleichzeitig stattfindenden Emser Markt(straßenfest) mit diversen Ständen vergnügen und sich am Info-Stand am Bahnhof über Tarife informieren. Eine speziell gestaltete Info-Bushaltestelle am Schlossplatz sorgt zudem mit Sicherheit für Begeisterung.