Unterhaltsgarantie: "Jetzt" kritisiert ungerechte Verteilung

Die Fraktion "Jetzt" kritisiert ihrer Meinung nach zu geringe Unterhaltsvorschüsse. Von Jänner bis August dieses Jahres wurde diese Leistung für 48.577 Kinder ausbezahlt, ergibt die Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage durch das Justizministerium. 17.880 Eltern mussten dabei mit weniger als 200 Euro monatlich auskommen. In 1.504 Fällen wurde ein Vorschuss von mehr als 400 Euro gewährt.

“Schockierend” ist für Holzinger, dass die im Wahlkampf versprochene Unterhaltsgarantie immer weiter auf die lange Bank geschoben werde. So heißt es in der Anfragebeantwortung, dass die Fertigstellung eines Reformprozesses erst für Ende 2020 geplant sei. Die Regierung spiele hier bewusst auf Zeit und dränge viele Kinder und Alleinerziehende in die Armut, findet die “Jetzt”-Abgeordnete.