Unter welcher Bezeichnung kennt man nicht nur den "Vogel des Jahres 1988", sondern auch so manchen Bürger Ende der 80er?

Der "Vogel des Jahres 1988" ist der Wendehals, eine Vogelart aus der Familie der Spechte. Im übertragenen Sinne wurde der Begriff "Wendehals" auch verwendet, um Personen zu beschreiben, die ihre Meinung oder Loyalität schnell und opportunistisch ändern, insbesondere in politischen Zusammenhängen. Dies war Ende der 1980er Jahre besonders relevant, als die politischen Veränderungen in Ost- und Mitteleuropa stattfanden und Menschen ihre politische Einstellung an die neuen Gegebenheiten anpassten.