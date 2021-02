Unter Co2-Schnablern

80 Prozent Volk sind zweiheimisch. Einmal eingewandert haben sie gelernt sich unter Druck anzupassen. Konformismus ist der Urgrund des Heimischen und Heimisch ist human, da herrscht Vereinigkeit. Moralisch darüber stehen nur die Urlaubsflüge, die grad gesperrt sind. Aber Unterwürfigkeit führt am schnellsten zur nächsten Impfung und die zur nächsten Flugreise nach AI (1). Was die Regirrung verbietet, geschieht ja, um Leben zu retten. Auch der Volk muss jetzt Leben retten. Per Verordnung lässt er sich von Zahlen zum Narren halten, sich ein Virus nach dem andern einschwätzen, veräppen, verampeln, wegsperren und auf zwei Meter babyelefantisieren. Der einfachste Weg zur Volkskontrolle ist das Durchtesten. Der Volk wird gezwungen Testidiot zu werden, wenn er sich die Haare schneiden will. Hast keinen Testtermin, kriegst um 44 Euro einen Test in der Apotheke. Der Test hält einen Tag. Der so entmündigte Volk macht alles, um nur nicht aufzufallen. Schon Omas entwendete Enkel werden jetzt zu kleinen Testidiötlein erzogen, während Oma und Opa indessen zu Impfanmeldungs-Affen bananisiert werden. Die Impfung ohne Stoff ist zum Schlager 2021 geworden, die Anmeldung zum Labyrinth, die Regierung zum Schlagersänger.