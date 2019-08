Unter Bäumen werken und Steckenbrot backen

Wo Kinder die Natur entdecken und Neues ausprobieren dürfen.

Dornbirn. Rar geworden sind Plätze, wo Kinder draußen ungestört spielen können, wo sie Dinge ausprobieren, Abenteuer erleben und neue Erfahrungen sammeln dürfen. Genau das will Maria Greußing, 40, die während acht Jahren in der Jugendarbeit tätig war, ändern. Ihr Angebot, das sich an Schüler von sieben bis vierzehn Jahren richtet, soll es außerdem nicht nur im Sommer geben. Ob sie den Kindern jene Kindheit geben möchte, die sie verdienen, wurde die Erziehungswissenschaftlerin von Herwig Bauer anlässlich einer PechaKucha Night im designforum Vorarlberg gefragt. Das lässt sich durchaus bejahen, denn was die Mädchen und Buben im Hermann Gmeiner Park derzeit quasi in Eigenregie vollbringen, kann sich sehen lassen. Sie bauen Hütten, die, mit Planen bedeckt, auch dem Regenwetter standhalten. Sie töpfern, basteln, malen, machen Feuer, backen Steckenbrot. Oder sie singen, an der Gitarre begleitet von Andrea Sturm, die Vereinshymne. Denken, laufen, freuen ist das Motto beim Labyrinth von Richard Werner, Trainer für Orientierungslauf.