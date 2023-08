"Unsichtbares" Werk von Auden aus dem Nichts rekonstruiert

Kurz vor seinem 50. Todestag ist die zuvor unbekannte Fassung eines Gedichts von W. H. Auden entdeckt worden - und das per Zufall. Mit 3D-Technik der Technischen Universität Wien wurde ein fast unsichtbarer Text des Lyrikers durch die Österreichische Akademie für Wissenschaften (ÖAW), die von einem Sensationsfund spricht, rekonstruiert. Der Fund ermögliche ganz neue Einblicke in künstlerische Prozesse, sagten die Literaturhistoriker Sandra Mayer und Timo Frühwirth der APA.

Der britisch-amerikanische Lyriker W. H. Auden galt als einer der prominentesten Gedichteschreiber im 20. Jahrhundert. 1973 verstarb der einflussreiche Autor und wurde in seiner einstigen Sommerheimat Kirchstetten begraben. 50 Jahre später machte die ÖAW nun in der Fachzeitschrift "Digital Scholarship in the Humanities" den Fund einer frühen Version des Hochzeitsgedichts "Epithalamium" publik, das Auden für seine Nichte schrieb.