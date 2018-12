Unsere Land- und Forstwirtschaft – wertvoll für‘s Land

Durch die Arbeit der Bäuerinnen und Bauern bleibt die Kulturlandschaft im Tal und auf den Alpen erhalten.

Über die Milch- und Fleischproduktion hinaus bietet die Vorarlberger Landwirtschaft eine Vielfalt an Produkten und Dienstleistungen an. Urlaub am Bauernhof, Schule am Bauernhof und auch Green Care, um nur einige zu nennen, sind zu wichtigen Einkommensquellen für Bäuerinnen und Bauern geworden. All diese Angebote ermöglichen Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen den Kontakt zu den bäuerlichen Betrieben. Landwirtschaft mit allen Sinnen erleben macht zum Beispiel ein Urlaub am Bauernhof möglich oder die Schulklasse gegen den außerschulischen Lernort, den landwirtschaftlichen Betrieb, zu tauschen. Dieses Erlebnis bieten über 30 „Schule am Bauernhof“-Anbieter im Lande. Der Weg unserer Lebensmittel sowie ökologische Zusammenhänge werden dort vermittelt. So wird der Besuch zum einmaligen Erlebnis. Green Care war der Ideengeber für einen Hof in Vorarlberg, einem Menschen mit Behinderung einen Arbeitsplatz zu bieten. Bei der täglichen Arbeit mitzuhelfen und wertvolle Unterstützung zu sein, eröffnet neue Perspektiven. Unter dem Begriff Green- Care werden Aktivitäten und Interaktionen zusammengefasst, die gesundheitsfördernde, pädagogische oder soziale Ziele für unterschiedliche Zielgruppen verfolgen. Landwirtschaftliche Betriebe eignen sich hervorragend als Umsetzungsorte für Green-Care-Aktivitäten. Alle diese bäuerlichen Leistungen tragen zur regionalen Wertschöpfung bei und erhalten die Land- und Forstwirtschaft in Vorarlberg.