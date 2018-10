Unser Immunsystem – was es ist – was es kann – was es braucht

Am Mittwoch, dem 7. November 2018, um 19.30 Uhr findet ein Vortrag mit Mag. Dr. Gerhard Gruber (Mikrobiologe mit Spezialisierung in Myko- und Phytotherapie) zu diesem Thema im Senecura Sozialzentrum, Angelika-Kauffmann-Straße 6, in Hohenems statt.