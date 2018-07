Unruhe in ÖVP-Arbeitnehmerorganisation ÖAAB

In der ÖVP-Arbeitnehmerorganisation ÖAAB herrscht Unruhe. Grund dafür ist das von ÖVP und FPÖ beschlossene Arbeitszeitgesetz sowie die hastige Umsetzung der neuen Arbeitszeitregeln, die ab September die Möglichkeit des Zwölf-Stunden-Tags vorsehen. In der Tageszeitung "Die Presse" kritisieren deshalb mehrere ÖVP-Gewerkschafter ÖAAB-Obmann August Wöginger und ÖVP-Generalsekretär Karl Nehammer.

Karl Kapplmüller, Chef der ÖVP-Gewerkschafter (FCG) bei den Metallern, kündigte gar seinen Austritt aus dem ÖAAB an. “Ich werde meinen Mitgliedsbeitrag nicht mehr bezahlen”, sagte Kapplmüller der Tageszeitung. In seinem Bezirk in Perg in Oberösterreich hätten bereits viele Enttäuschte den ÖAAB verlassen, viele weitere würden folgen. Die Stimmung bei den schwarzen Arbeitnehmervertretern sei durchwegs schlecht.