Unruhe im Breitensport wegen verschärften Corona-Maßnahmen

Die Bundesregierung hat zur Eindämmung des Coronavirus beschlossen, dass ab kommendem Montag bei privaten Indoor-Veranstaltungen nur mehr zehn statt bisher 50 Personen zulässig sind. Seit dieser Ankündigung geht bei Sportvereinen und Sportverbänden die Sorge um. "Breitensport muss weiter möglich sein", verlangte Sport Austria, die Interessenvertretung des organisierten Sports in Österreich.

Was den privat ausgeübten Mannschaftssport betrifft, gab das Gesundheitsministerium am Freitagnachmittag Entwarnung. Wie auf APA-Anfrage mitgeteilt wurde, werden bei Sportarten wie Fußball, Basketball oder Eishockey, wo den Regeln entsprechend mehr als zehn Personen mitmachen müssen, die Spieler beider Mannschaften nicht in die Höchstteilnehmerzahl miteinberechnet. Begründung: die Veranstaltung könnte sonst gar nicht durchgeführt werden. Die zulässige Teilnehmerzahl wird in diesen Fällen daher nicht auf zehn Personen, sondern durch die von der Sportart erforderliche Spielerzahl beschränkt.