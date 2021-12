UNO warnt wegen Dürre in Somalia vor humanitärer Katastrophe

In Somalia droht nach drei weitgehend ausgebliebenen Regenzeiten eine humanitäre Katastrophe. Fast jeder vierte Bewohner des ostafrikanischen Landes sei von Hunger bedroht, erklärten die Vereinten Nationen am Montag. Bis Mai könnten demnach bis zu 4,6 Millionen Menschen auf Nahrungsmittelhilfen angewiesen sein.

In Somalia sei es in den vergangenen 30 Jahren nicht vorgekommen, dass die Regenzeit drei Mal in Folge ausblieb, erklärte die UNO. Wegen der anhaltenden Dürre werden demnach nun Nahrung, Wasser und Weideland knapp. Rund 169.000 Menschen hätten in der Folge bereits ihre Heimat aufgegeben, in den kommenden sechs Monaten könnten daraus 1,4 Millionen Klima-Flüchtlinge werden.