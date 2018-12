UNO: Waffen sollen in Hodeidah ab Dienstag schweigen

Die zwischen den Konfliktparteien im Jemen vereinbarte Waffenruhe für die umkämpfte Hafenstadt Hodeidah soll nach UNO-Angaben ab Dienstag umgesetzt werden. Ab 00.00 Uhr (Ortszeit, Montag 22.00 UHR MEZ) sollen die Waffen zwischen der von Saudi-Arabien unterstützten Regierung und den Houthi-Rebellen schweigen, bestätigte am Montag ein Vertreter der UNO, der nicht namentlich genannt werden wollte.

Die Wahl sei aus “operativen” Gründen auf dieses Datum gefallen, hieß es. Die Konfliktparteien hatten sich bei ihren Friedensgesprächen unter UNO-Vermittlung am Donnerstag in Schweden auf eine Waffenruhe für Hodeidah verständigt. Eigentlich sollte dieser in der Nacht zu Freitag in Kraft treten. Dennoch gingen die Kämpfe in der Stadt weiter.