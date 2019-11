UNO-Vorwürfe gegen Merkel und Macron im Fall Kashoggi

Die UNO-Berichterstatterin für außergerichtliche Tötungen, Agnes Callamard, hat die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron der "Komplizenschaft" mit Saudi-Arabien bezichtigt. International sei nicht genug unternommen worden, um den Mord an dem saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi aufzuklären, kritisierte die Französin Callamard.

Die nationalen Parlamente rief sie in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview mit dem "Business Insider Deutschland" zugleich dazu auf, ihre Regierungen zu neuen Ermittlungen in dem Fall aufzufordern. In ihrem Bericht zum Mord an Khashoggi in der Botschaft Saudi-Arabiens in Istanbul hatte Callamard eine unabhängige Ermittlung gegen saudi-arabische Regierungsvertreter, darunter den Kronprinzen Mohammed bin Salman, gefordert. In dem UNO-Bericht war von "glaubwürdigen Beweise" für eine Verwicklung von Saudi-Arabiens mächtigem Kronprinzen die Rede.