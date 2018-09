UNO-Van der Bellen: "Menschenrechte verteidigen"

Einen Appell zur Verteidigung der Menschenrechte hat Bundespräsident Alexander Van der Bellen Montagvormittag (Ortszeit) zum Auftakt seines Besuchs bei der UNO-Vollversammlung in New York lanciert. Am Rande des Gipfeltreffens am Hauptsitz der Vereinten Nationen sagte Van der Bellen beim "Nelson-Mandela-Peace-Summit", es gehe dabei um "unsere Rechte, die wir erhalten und verteidigen müssen."

Die Menschenrechte seien wieder “unter Druck” geraten, formulierte das Staatsoberhaupt laut Redetext, ohne auf ganz konkrete Beispiele einzugehen. Er würdigte das Werk Mandelas. Der frühere Anti-Apartheids-Aktivist und spätere Präsident Südafrikas habe sein Leben lang nach dem globalen Frieden gestrebt. Dass die Apartheid in Südafrika letztlich gefallen sei, sei auch ein Meilenstein im Bemühen gewesen, “allen Menschen auf der Welt gleiche Rechte zu gewähren.”

Van der Bellen wollte das Treffen zu Ehren Mandelas, der heuer 100 Jahre alt geworden wäre, auch dazu nutzen, mit mehreren Amtskollegen aus afrikanischen Ländern zu sprechen. Die wirtschaftliche Kooperation mit Afrika ist neben den Themenbereichen “Klimaschutz” sowie “globale Friedenspolitik” ein Hauptanliegen des Bundespräsidenten während der UNO-Vollversammlung in New York.

Die EU müsse vor allem im ökonomischen Bereich eine stärkere Zusammenarbeit mit Afrika anstreben, sagte Van der Bellen am Sonntagabend gegenüber Journalisten. “Afrika ist bisher mit seinem wirtschaftlichen Potenzial zu wenig wahrgenommen worden.” Auf dem Programm – zum Teil gemeinsam mit Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) – stehen unter anderem Beratungen mit den Präsidenten Gambias (Adama Barrow), Ghanas (Nana Addo Dankwa Akufo-Addo) und Ruandas (Paul Kagame).

Am Nachmittag wird Van der Bellen das Metropolitan Museum besuchen. Als Guide wird dessen neuer Direktor Max Hollein fungieren, der das “Met” seit August leitet. Der 1969 in Wien geborene Österreicher, der zuvor an den Fine Arts Museen in San Francisco und auch viele Jahre in Frankfurt war, ist seit August Direktor des Metropolitan Museums, das rund 7,4 Millionen Besucher pro Jahr zählt. Sein Vorgänger, der Brite Thomas Campbell, war im vergangenen Jahr unter Druck gegangen, er hatte ein Millionendefizit hinterlassen.

Die Ausstellung, die erste große Delacroix-Retrospektive in den USA, war lange vor Holleins Amtsantritt entwickelt worden. “Das ist nicht mein Verdienst, sondern der Verdienst der Menschen, die da seit Jahren dran arbeiten”, sagte der Direktor Mitte September anlässlich der Eröffnung. Der französische Maler der Romantik sei eine “definierende Figur der europäischen Kunst des 19. Jahrhunderts” gewesen. “Er zeigt die menschliche Natur in all ihrer Komplexität.” Die Schau “Delacroix” soll noch bis zum 6. Jänner für Besucher zugänglich sein.

Am Abend nimmt der Bundespräsident gemeinsam mit seiner Frau Doris Schmidauer an einem Empfang von Präsident Donald Trump teil. Dieser wird am Dienstag seine Rede vor der Vollversammlung halten und am Mittwoch eine Sitzung des Sicherheitsrats leiten. Es wird erwartet, dass Trump bei seinem Auftritt insbesondere gegen den Iran und das Atomabkommen, das die USA unter seiner Regie verlassen haben, zu Felde ziehen wird.

Zudem dürfte er in “America-First-Manier” seine außenpolitischen Erfolge ins Rampenlicht stellen. Im Gegensatz dazu vertritt Van der Bellen – wie die meisten anderen Vertreter aus EU-Ländern – die Ansicht, dass der Multilateralismus und damit die Vereinten Nationen gestärkt werden müssten.