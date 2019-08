UNO-Spitzenvertreterin: Mehr Multilateralismus nötig

Aus Sicht der Präsidentin der UNO-Generalversammlung, Maria Fernanda Espinosa Garces, lassen sich globale Herausforderungen wie Klimawandel, internationale Migration oder Terrorismus nur gemeinsam lösen. Es sei daher ein "Paradoxon", dass man ausgerechnet in einer Zeit, in der Multilateralismus besonders gebraucht werde, "gleichzeitig extremen Nationalismus sieht", sagte sie im APA-Interview.

Dabei könne Multilateralismus dabei helfen, nationale Prioritäten voranzubringen. "Multilateralismus widerspricht dem nationalen Interesse nicht, sie gehen Hand in Hand." Man müsse daher sagen, dass es ein "stärkeres und effizienteres multilaterales System" brauche, um sich um die Bedürfnisse und Herausforderungen zu kümmern, die die Menschen auf lokaler und nationaler Ebene hätten, betonte die frühere ecuadorianische Außenministerin im Vorfeld der Politischen Gespräche des Forums Alpbach, die am Samstagabend eröffnet werden.

Auf die Frage, was die Vereinten Nationen selbst tun könnten, sagte Espinosa Garces, die UNO habe ein "Kommunikationsdefizit" gegenüber den Bürgern, das sie überwinden müsse. "Ich glaube auch, dass wir übersetzen müssen, was die UNO macht, denn manchmal haben die Menschen den Eindruck, dass die UNO etwas ist, das sehr weit weg ist, technokratisch, eine bürokratische Antwort auf Probleme. Aber sehr wenige Menschen wissen zum Beispiel, dass die UNO jeden Tag für 90 Millionen Menschen Nahrung zur Verfügung stellt, dass die UNO Impfstoffe für die Hälfte der Kinder der Welt bereitstellt, dass die ersten, die kommen, wenn es eine humanitäre Krise gibt, eben unser humanitäres Netzwerk ist. Die UNO erfüllt wirklich einen Zweck, und dieser Zweck ist es, die Lebensqualität, Würde und Rechte der Menschen zu verbessern."

Manchmal sei den Menschen die Wichtigkeit der Vereinten Nationen schlichtweg nicht bewusst. "Wenn Sie an Abrüstung, Frieden und Sicherheit denken: Auch wenn große Herausforderungen vor uns liegen, sind wir in Sachen Nuklearwaffen weit gekommen, denn Sie können die Zahl der Nuklearmächte noch immer an Ihren Fingern abzählen. Wir haben einen Vertrag entwickelt, der Atomtests verbietet, wir haben einen neuen Vertrag vorliegen zur völligen Beseitigung von Atomwaffen, und ich erwähne das auch, weil Österreich hier eine sehr wichtige Rolle gehabt hat. Wir sind gewissermaßen also auch Friedensstifter, ungeachtet der Herausforderungen, die bestehen."