UNO sieht Hoffnungsschimmer für Ende der Kämpfe im Sudan

Der UNO-Sonderbeauftragte Volker Perthes sieht trotz der erneut gebrochenen Waffenruhe Hoffnungsschimmer für ein Ende der Kämpfe im Sudan. Die beiden rivalisierenden Militärgruppen seien inzwischen offener für Verhandlungen, sagte der Gesandte der Vereinten Nationen am Samstag der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem hätten die sudanesische Armee und die paramilitärische RSF-Miliz akzeptiert, dass die vor zwei Wochen ausgebrochene Kämpfe nicht fortgesetzt werden könnten.

Auch am Samstag wurde die am Donnerstag um drei Tage verlängerte Waffenruhe nicht eingehalten. Am Morgen waren in Khartum Luftangriffe, Flugabwehrwaffen und Artillerie zu hören. Über Teilen der Hauptstadt stieg dunkler Rauch auf. Die Lage für die Bevölkerung spitzt sich weiter zu. Viele Menschen verfügen kaum über Lebensmittel, Treibstoff, Wasser und Strom. Die Kämpfe waren am 15. April ausgebrochen im Zuge eines Machtkampfes zwischen der Armee und der RSF-Miliz. Seitdem wurden mehr als 500 Menschen getötet. Bereits vor den Kämpfen waren etwa ein Drittel der 46 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen auf Hilfe angewiesen.