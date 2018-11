UNO-Migrationspakt wackelt auch in Belgien

Auch Belgien könnte sich vom UNO-Migrationspakt zurückziehen. Ein Sprecher von Asyl-Staatssekretär Theo Francken von der flämisch-nationalistischen N-VA sagte der Tageszeitung "De Standaard" vom Mittwoch: "Diesen Text unterzeichnen wir nicht." Ein Sprecher von Innenminister Jan Jambon (N-VA) sagte, es gebe noch keine Festlegung der Regierung.

Seit seiner Annahme Mitte Juli – von damals noch 192 der 193 UNO-Ländern – sorgt der UNO-Migrationspakt (Global Compact on Migration/GCM) in vielen Ländern für heftige Diskussionen. Bei einem Gipfeltreffen am 10. und 11. Dezember in Marokko soll der rechtlich nicht bindende Pakt angenommen werden. ” Österreich, USA, Ungarn, Bulgarien und Tschechien haben sich schon von dem UNO-Migrationspakt zurückgezogen.