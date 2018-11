UNO-Migrationspakt: Expertin sieht Vorteile für alle Seiten

Mehr als 190 UN-Mitgliedstaaten haben sich für den UN-Migrationspakt ausgesprochen. Doch die Unterstützung für das Dokument bröckelt - auch in Europa. Der deutsche Sachverständigenrat für Migration findet das fatal. Er sieht in dem Pakt nur Vorteile.

Das von den UN-Mitgliedstaaten im Juli beschlossene Dokument soll bei einem Gipfeltreffen am 10. und 11. Dezember in Marokko angenommen werden. Der Pakt soll helfen, Flucht und Migration besser zu organisieren sowie die Rechte der Betroffenen zu stärken. Die USA, Österreich, Ungarn, Tschechien und wahrscheinlich auch Polen wollen nicht mitmachen. In Deutschland macht vor allem die AfD gegen den Pakt mobil. AfD-Bundestagsfraktionschefin Alice Weidel warnte, er könne missbraucht werden könne, “um die Einwanderungsschleusen noch weiter zu öffnen”.