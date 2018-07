UNO: Mehr als 100 Helfer im Südsudan seit 2013 gestorben

Im Südsudan sind seit Beginn des Bürgerkriegs 2013 nach UNO-Angaben mehr als 100 Helfer ums Leben gekommen. Der ostafrikanische Staat sei ein besonders herausforderndes Umfeld für Helfer, hieß es in einer Erklärung des UNO-Sicherheitsrats und des Friedens- und Sicherheitsrats der Afrikanischen Union (AUPSC) am Donnerstag.

Vertreter von UNO und AU kamen in New York zu einem jährlichen Treffen zusammen, um über aktuelle Konflikte und Finanzfragen zu sprechen. Wenn afrikanische Länder auf Konflikte reagierten, “reagieren sie auch in unserem Namen”, sagte der schwedische UNO-Botschafter Olof Skoog, dessen Land derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat hat.