UNO legt Maßnahmen zum Schutz von Palästinensern vor

UNO-Generalsekretär Antonio Guterres hat einen Maßnahmenkatalog zum besseren Schutz der Palästinenser vorgelegt. In dem Bericht werden insbesondere vier Optionen unterbreitet: Guterres schlägt darin eine "robustere UNO-Präsenz" mit Beobachtern und politischen Vertretern vor, die über die Lage berichten sollen. Außerdem sollen die humanitäre und die Entwicklungshilfe der UNOverstärkt werden.

Des Weiteren werden zivile Beobachter in besonders problematischen Zonen wie Kontrollpunkten und bei jüdischen Siedlungen in den besetzten Gebieten angeregt. Außerdem soll eine bewaffnete militärische oder Polizeitruppe unter UNO-Mandat den Schutz der Palästinenser gewährleisten, wie es in dem 14-seitigen Papier heißt. Der Bericht, in den die Optionen eingebettet sind, war von der UNO-Vollversammlung nach der jüngsten Gewalteskalation an der Grenze zum Gazastreifen angefordert worden.