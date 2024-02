UNO fordert Untersuchung zum Tod Dutzender Menschen in Gaza

Die Vereinten Nationen fordern eine Untersuchung zum Tod Dutzender Menschen bei der Ankunft von Hilfsgütern im Gazastreifen. Das sagte ein Sprecher von UNO-Generalsekretär António Guterres am Donnerstag in New York. Auch die USA verlangen von Israel "Antworten" sowie eine Gewährleistung von sicheren Hilfslieferungen.

"Es wird eine Zeit der Verantwortung geben", fügte Guterres-Sprecher Stephane Dujarric hinzu. Mitarbeiter der Vereinten Nationen seien bei dem Vorfall nicht anwesend gewesen, man kenne nicht alle Fakten und sei sich bewusst, dass es unterschiedliche Darstellungen gebe.

"Wir benötigen dringend zusätzliche Informationen darüber, was genau geschehen ist", sagte auch der Sprecher des US-Außenministeriums, Matthew Miller, am Donnerstag vor Journalisten in Washington. Die US-Regierung stehe seit Donnerstagmorgen mit der israelischen Regierung in Kontakt und sei über die laufenden Ermittlungen informiert. "Wir werden diese Untersuchung genau beobachten und auf Antworten dringen", sagte Miller.

Der Hamas-kontrollierten Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge sollen mehr als hundert Menschen getötet und mehrere Hunderte verletzt worden sein. Die ägyptische Regierung warf Israel vor, das Feuer auf die wartende Menge eröffnet zu haben. Auch Saudi-Arabien und Jordanien kritisierten Israel für den Vorfall. Die israelische Armee hatte mitgeteilt, zahlreiche Bewohner hätten sich um einfahrende Lastwagen mit Hilfsgütern gedrängt, um diese zu plündern. Dutzende wurden demnach dabei etwa durch Rempeleien und Gedränge getötet und verletzt.

"Was uns betrifft, wissen wir nicht genau, was passiert ist und ob Menschen durch israelische Schüsse getroffen wurden und starben, ob sie von einer Menschenmenge niedergedrückt wurden oder ob sie von Lastwagen überfahren wurden", so UNO-Sprecher Dujarric weiter. UNO-Generalsekretär António Guterres verurteilte den Vorfall. "Die verzweifelten Zivilisten in Gaza brauchen dringend Hilfe, auch die im belagerten Norden, wo die Vereinten Nationen seit mehr als einer Woche keine Hilfe leisten konnten", hieß es. Außerdem zeigte sich der UNO-Chef "entsetzt" darüber, dass im Gaza-Krieg laut der Gesundheitsbehörde bereits 30.000 Menschen getötet und weitere 70.000 verletzt worden seien. Der UNO-Sprecher bekräftigte erneut, dass die Vereinten Nationen davon ausgehen, dass die Zahlen richtig sind. Der Weltsicherheitsrat sollte noch am Donnerstag (22.15 Uhr MEZ) hinter geschlossenen Türen zusammenkommen.

Kolumbien setzt nach dem Vorfall alle Waffenkäufe aus Israel aus. "Beim Betteln nach Lebensmitteln wurden mehr als 100 Palästinenser von Netanyahu getötet. Dies wird als Völkermord bezeichnet und erinnert an den Holocaust, auch wenn die Weltmächte dies nicht wahrhaben wollen", schrieb Staatspräsident Gustavo Petro am Donnerstag auf der Plattform X, ehemals Twitter. Die Welt müsse den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanyahu blockieren, sagte Petro und ordnete die Aussetzung aller Waffenkäufe aus dem Land an.

Sollte Petros Ankündigung wahr werden, würde dies der kolumbianischen Zeitung "El Tiempo" zufolge die nationale Sicherheit Kolumbiens in eine komplexe Situation bringen, da Israel einer der Hauptlieferanten des Landes für militärische Ausrüstung sei. So handele es sich beispielsweise bei den Kampfflugzeugen der kolumbianischen Luftwaffe um das israelische Flugzeugmodell Kfir. Auch die Basiswaffe der Militär- und Polizeikräfte sei das israelische Galil-Sturmgewehr, das in Kolumbien unter israelischem Patent hergestellt werde.

Die diplomatischen Beziehungen zwischen Kolumbien und Israel sind seit der Eskalation des Krieges im Gazastreifen nach der Hamas-Terrorattacke im Oktober letzten Jahres angespannt. Petro hatte die israelischen Angriffe im Gazastreifen bereits mehrfach verurteilt und die Botschafterin in Israel für Konsultationen zurückbeordert.