UNO fordert nach Protesten im Irak Ende der Gewalt

Angesichts der Proteste im Irak mit fast hundert Toten hat die UNO ein Ende der Gewalt gefordert. "Fünf Tage mit gemeldeten Toten und Verletzten: Das muss aufhören", erklärte die UNO-Sondergesandte für den Irak, Jeanine Hennis-Plasschaert, am Samstag. Sie sprach von einem "sinnlosen Verlust von Menschenleben" und forderte, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Am Samstag legten Demonstranten in der Stadt Nassiriya im Süden des Landes Feuer an den Parteizentralen von sechs unterschiedlichen Parteien. Auch in der ebenfalls im Süden gelegenen Stadt Diwaniya gingen tausende Menschen auf die Straße. Dort waren zahlreiche Schüsse zu hören.