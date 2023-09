UNO fordert Aus für verschmutzende fossile Brennstoffe

Um bei den Treibhausgas-Emissionen im Jahr 2050 das Ziel von Netto-Null zu erreichen, muss die Welt nach UNO-Angaben aus allen verschmutzenden fossilen Brennstoffen aussteigen. "Der Ausbau von erneuerbaren Energien und der Ausstieg aus allen unverminderten fossilen Brennstoffen sind unverzichtbare Elemente einer gerechten Energiewende hin zu Netto-Null-Emissionen", hieß es am Freitag in der ersten Globalen Bestandsaufnahme der Bemühungen seit dem Klimaabkommen von 2015.

Unvermindert bedeutet, dass keine Technologie zum Auffangen der Kohlendioxid-Emissionen eingesetzt wird. Die Weltgemeinschaft müsse im Kampf gegen den Klimawandel "viel mehr, jetzt, an allen Fronten" tun, heißt es in dem Bericht.

Die Bestandsaufnahme dient als Grundlage der Verhandlungen auf der Weltklimakonferenz COP28, die vom 29. November bis 12. Dezember in Dubai stattfindet. Im Fokus der Diskussionen wird dabei die Zukunft der fossilen Energien wie Kohle und Gas stehen.

"Einmal mehr wird deutlich, dass die jetzigen Klimaversprechen unzureichend sind, um die Erderhitzung bei 1,5 Grad zu stoppen. Mit den laschen Zielen der Länder bewegen wir uns auf eine brennend heiße Welt zu. Auch Österreich hinkt beim Klimaschutz hinterher", sagte Jasmin Duregger, Klima- und Energieexpertin bei Greenpeace in Österreich, anlässlich des UNO-Berichts zum "Global Stocktake". Mit dem Klimaschutzgesetz fehle "seit langem der Fahrplan, wie Österreich die Klimaneutralität 2040 erreichen will. Ebenso gibt es keinen gesetzlichen Ausstiegsplan für fossile Energien. Die österreichische Bundesregierung muss jetzt rasch Meter machen, um einen fairen Beitrag zum Erhalt eines lebenswerten Planeten zu leisten", so Duregger.