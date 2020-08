UNO-Experten: Beirut-Explosion unabhängig untersuchen

Nach der Explosionskatastrophe in Beirut vor mehr als einer Woche haben UNO-Menschenrechtsexperten eine unabhängige Untersuchung der Unglücksursache gefordert. Im Rahmen einer "unparteiischen, glaubwürdigen und unabhängigen Untersuchung" müsse geprüft werden, ob es ein "systematisches Versagen seitens der libanesischen Behörden und Institutionen beim Schutz von Menschenrechten" gegeben habe.

Die 38 Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen zeigten sich in ihrer am Donnerstag veröffentlichten Erklärung "zutiefst besorgt angesichts des Ausmaßes an Unverantwortlichkeit und Straflosigkeit, welche die humanitäre und ökologische Zerstörung" durch die Explosionskatastrophe umgäben. UNO-Experten sprechen nicht im Namen der UNO. Sie liefern jedoch regelmäßig Berichte und Einschätzungen an UNO-Organe.