UNO-Diplomat: Globale Antworten auf globale Krisen

Um die UNO-Nachhaltigkeitsziele ist es nicht gut bestellt - viele Fortschritte, die erzielt werden konnten, fielen den multiplen Krisen der vergangenen Jahre zum Opfer. Umso wichtiger ist für Steve Utterwulghe, Direktor des UNO-Entwicklungsprogramms (UNDP) für öffentliche Partnerschaften, globale Zusammenarbeit: "Wir können die Probleme nur gemeinsam lösen", sagt er im APA-Interview. Seinen Wien-Besuch der vergangenen Tage nutzte er, um intensiv dafür zu werben.

"Wir erleben eine Polykrise, und alle diese Krisen sind miteinander verbunden. Niemand kann sie alleine lösen. Die Staaten müssen zusammenkommen, um die Herausforderungen gemeinsam zu meistern", betont Utterwulghe. Die Rückschritte der vergangenen Jahre in einigen Ländern seien bedenklich, "das sollte uns allen Sorgen machen".

Zwei Jahre in Folge wurden erstmals in der Geschichte des Index der menschlichen Entwicklung (Human Development Index/HDI) des UNDP Rückschritte verzeichnet. Die zunehmenden globalen Turbulenzen haben in 90 Prozent der Länder zu beispiellosen Rückschlägen geführt.