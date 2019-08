Syrische Regierung stimmte Idlib-Waffenruhe grundsätzlich zu

Die syrische Regierung von Präsident Baschar al-Assad hat einer Waffenruhe für die Rebellenbastion Idlib grundsätzlich zugestimmt. Damaskus "akzeptiert eine Waffenruhe von heute (Donnerstag) Abend an" unter der Bedingung, dass die Aufständischen ihre Truppen und Waffen von der im russischen Sotschi von der Türkei und Russland ausgehandelte entmilitarisierten Zone um Idlib abziehen.

Moskau begrüßte die "Entscheidung der syrischen Regierung, eine Waffenruhe zu erlassen", zitierte die Nachrichtenagentur Interfax den russischen Syriengesandten Alexander Lawrentjew am ersten Tag der neuen Syrien-Gespräche in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan. In Nur-Sultan finden derzeit Syrien-Verhandlungen mit Vertretern Russlands, der Türkei und des Iran statt.

UNO-Generalsekretär António Guterres ordente unterdessen eine Untersuchung der Zerstörungen von Krankenhäusern und ähnlichen Einrichtungen in Idlib an. Eine interne Kommission werden die Fakten zusammentragen und Bericht erstatten, teilte Guterres am Donnerstag mit. Er rief alle Konfliktparteien in dem Bürgerkriegsland auf, mit der Kommission zusammenzuarbeiten.