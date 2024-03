UNO-Beobachter bei Explosion im Libanon verletzt

Bei einer Explosion im Libanon sind drei UNO-Beobachter und ein libanesischer Sprachassistent verletzt worden. Das teilte die UNO-Beobachtermission UNIFIL am Samstag mit. Die Gruppe sei auf Fußpatrouille entlang der Blauen Linie - der Grenze zu Israel - gewesen. UNIFIL untersucht nach eigenen Angaben den Ursprung der Explosion. Österreicher sind laut dem Verteidigungsministerium in Wien nicht betroffen.

Die libanesische Nachrichtenagentur NNA hatte zuvor berichtet, ein UNIFIL-Fahrzeug sei von einer Drohne angegriffen worden. Drei Blauhelmsoldaten und ein Übersetzter seien verletzt worden. Die UNIFIL-Truppe sei nahe der Stadt Rmeish in der Nähe der Grenze zu Israel unterwegs gewesen. Libanesische Berichte sprachen von einem Angriff des israelischen Militärs. Die Armee in Israel wies die Vorwürfe zurück.

Seit Beginn des Gaza-Kriegs nach dem Massaker der islamistischen Hamas in Israel am 7. Oktober kommt es täglich zu teils tödlichen Konfrontationen zwischen der israelischen Armee und militanten Gruppierungen wie etwa der Hisbollah. Auch am Samstag reklamierte die Hisbollah wieder Angriffe auf Israel für sich.