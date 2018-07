UNO-Appell an China: Witwe von Nobelpreisträger freilassen

Menschenrechtsexperten der Vereinten Nationen haben die Freilassung der seit mehr als sieben Jahren unter Hausarrest stehenden Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo gefordert.

Die UNO-Ermittler im Kampf gegen zwangsweises Verschwinden und willkürliche Inhaftierungen und der Sonderberichterstatter zur Lage von Menschenrechtsverteidigern äußerten am Mittwoch in Genf ihre “tiefe Sorge” über den psychischen Zustand von Liu Xia. Die Dichterin und Künstlerin wird seit 2010 in ihrer Wohnung in Peking unter Hausarrest gehalten, nachdem ihr inhaftierter Mann damals den Friedensnobelpreis erhalten hatte. Der Bürgerrechtler starb vor einem Jahr in Haft an Leberkrebs. Sein Todestag jährt sich am Donnerstag nächster Woche zum ersten Mal. Deutschland und die USA setzen sich bisher vergeblich für die Freilassung und Ausreise von Liu Xia ein, die unter schweren Depressionen leidet.