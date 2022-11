Unmut bei Austria - Neuer Verwaltungsrat abgelehnt

Bei der Wiener Austria hat sich neben den finanziellen Sorgen eine weitere interne Baustelle aufgemacht. Bei der Ordentlichen Generalversammlung am Dienstagabend erhielt der neue Verwaltungsrat des Fußball-Bundesligisten von den Mitgliedern nicht die notwendige Unterstützung. 34 waren für die vom Kuratorium vorgeschlagene Liste, dem standen 80 Gegenstimmen gegenüber. Erklären mussten Präsident Frank Hensel und AG-Vorstand Gerhard Krisch auch die finanzielle Schieflage.

Auch auf sportlicher Ebene herrscht bei der Austria nach einem Herbst mit schwachem Abschneiden in der Conference League und dem blamablen Aus im ÖFB-Cup Unmut. Trainer Manfred Schmid gilt nicht mehr als unumstritten. Eine Entscheidung in der Trainerfrage soll Mitte Dezember fallen, hieß es Dienstagabend. Schmids Vertrag läuft mit Saisonende aus, bei der Qualifikation für einen internationalen Bewerb wird er automatisch verlängert. Der Ex-Austria-Profi erreichte mit seinem Team in der abgelaufenen Saison überraschend Platz drei.