Unmenschliche Zustände in syrischem Flüchtlingslager Al-Hol

Die Zustände im überfüllten syrischen Flüchtlingslager Al-Hol sind laut einem neuen UNO-Bericht menschenunwürdig. Dort, wo auch Kinder und Frauen österreichischer Staatsangehörigkeit ausharren, seien mindestens 390 Kinder in diesem Jahr wegen Mangelernährung oder Infektionen gestorben, die bei richtiger Versorgung überlebt hätten, berichtete eine unabhängige Untersuchungskommission zu Syrien.

Die Kommission ist vom UNO-Menschenrechtsrat eingesetzt worden und legte in Genf am Mittwoch ihren Bericht zur Lage in Syrien zwischen Jänner und Juli 2019 vor. In den von syrischen Kurden kontrollierten Lagern in Nordostsyrien halten sich auch viele Personen ausländischer Staatsbürgerschaft auf. In einer eigenen Ausländer-Sektion befinden sich nach Angaben des kurdischen Rojava Information Center (RIC) 3.236 ausländische Frauen und 7.930 Kinder Aus Österreich halten sich laut offiziellen Schätzungen insgesamt 20 Kinder mit Österreich-Bezug in Verbindung mit der Terrororganisation "Islamischer Staat" (IS) in Syrien und im Irak auf.