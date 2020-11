Unkrautfreie Bahngleise ohne Glyphosat: Weltweit einmaliges Konzept aus Sulz

Bisher wurden Bahnstrecken mit Glyphosat von störendem Unkraut befreit. Da das bisherige Mittel der Wahl verboten werden soll, wurde die Firma Keckex kreativ.

Unkraut-Aus durch Wasserdampf

Zwölf einzelne Maschinen speichern in einem Vorratsspeicher das Heißwasser-Dampfgemisch ein. Für den vorderen Teil der Anlage wurde eine Schleppschlauchmatte entwickelt. Über Elektromagnetventile können einzelne Segmente geschaltet werden. "Sprich, wenn eine Kamera grün erkennt, schalten wir einzelne Segmente", erklärt Michael Keckeis. Die Anlage kommt auf einen Schienenwagen und wird mittels einer Lok geschoben oder gezogen. "Das heiße Wasserdampfgemisch wird dann über Pflanzen, die die Belüftung des Gleisbetts stören, ausgebracht", so Keckeis. In den Pflanzen wird dadurch ein Eiweißschock ausgelöst, die Zellwand wird zerstört und die Pflanze stirbt rein aufgrund der thermischen Einwirkung ab.

Nachfrage "sehr sehr groß"



Die Anlage befreit nicht nur von lästigem Unkraut: "Das sind ja im Prinzip einzelne Dampfreiniger", meint der Geschäftsführer. "Mit denen kann man auch noch andere Wartungsarbeiten an den Gleisen durchführen", erklärt er einen "netten Nebeneffekt", wie er es nennt. So können Öl, Fett und Schmierstoffe, die Signalstörungen im Bahnhof auslösen, aber auch Kaugummi und andere schwer zu entfernende Verschmutzungen entfernt werden. Die Nachfrage sei sehr sehr groß, verdeutlicht Keckeis. Der erste Prototyp gehe an die Firma Müller Gleisbau in Frauenfeld "Sie haben uns das Vertrauen geschenkt, auch Mittel und Wege zur Verfügung gestellt, um das zu verwirklichen", gibt er zu verstehen. Es gebe auch Anfragen von österreichischen, deutschen und holländischen Bahnen. Keckeis hofft derzeit noch, dass die ÖBB auf ihn zukommt.