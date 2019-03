Unklarheit über weiteres Vorgehen der Briten im Brexit-Chaos

Nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Vertrags von Premierministerin Theresa May im Parlament herrscht Unklarheit über das weitere Vorgehen der Regierung. Nach Worten des zweithöchsten Vertreters von Mays Konservativer Partei, Brandon Lewis, müssen nun alle Möglichkeiten geprüft werden, um einen Ausweg aus der festgefahrenen Situation zu finden.

“Wir müssen sehen, was wir als nächstes tun können, und müssen etwas anderes machen”, sagte Lewis am Samstag dem BBC-Radio. Mit diesen Worten antwortete er auf die Frage, ob May ihren mit der EU ausgehandelten Austrittsdeal dem Parlament ein weiteres Mal zur Abstimmung vorlegen könnte. Der Tory ergänzte: “Das Parlament wird diesen Prozess fortsetzen, und wir müssen uns alle Optionen anschauen.”