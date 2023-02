Universitäten brauchen für Jahre 2025-2027 noch mehr Geld

Die Unis verlangen für die Zeit ab 2025 noch mehr Geld. Ansonsten drohe die Qualität zu sinken. Das hat die Chefin der Universitätenkonferenz (uniko), Sabine Seidler, am Dienstag betont. Zwar gebe es schon in der aktuellen Leistungsvereinbarungsperiode 2022-2024 - inklusive Teuerungsausgleich sind es 12,95 Mrd. Euro - das höchste Uni-Budget aller Zeiten. "Aber es wird ein noch höheres Budget aller Zeiten werden müssen, bloß um den Status quo aufrechtzuerhalten."

Dank zusätzlicher Mittel werde man im heurigen Jahr mit dem Budget auskommen, doch schon 2024 wird laut Seidler eine Herausforderung. Sie hoffe allerdings, dass im Bildungsministerium dass Verständnis für die Auswirkungen der Teuerung so groß ist, dass die Unis nicht noch einmal "so massiv um Mittel kämpfen müssen" wie zuletzt.

Bei der geplanten Reform der Lehrerausbildung zeigt die uniko sich offen, die Gesamtstudiendauer von sechs auf fünf Jahre zu kürzen. "Aber die Qualität darf nicht verloren gehen", betonte uniko-Generalsekretärin Elisabeth Fiorioli. So müsse durch eine Änderung des Dienstrechts sichergestellt werden, dass die Studierenden erst mit dem Masterabschluss und nicht wie derzeit schon als Bachelor unterrichten können. Außerdem sollen Studierende im Praxisteil nicht mehr zum fachfremden Unterrichten herangezogen werden dürfen, um Personallücken zu stopfen, so Fiorioli. Den aktuellen Personalmangel werde man angesichts der Vorlaufzeit auch nicht mit der kürzeren Ausbildung lindern, so Fiorioli, die ersten Absolventen gebe es schließlich erst in fünf oder sechs Jahren.