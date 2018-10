Universität Graz hat Rektorposten neu ausgeschrieben

Die Universität Graz hat die Rektorfunktion neu ausgeschrieben. Wie bereits länger bekannt, will die amtierende Rektorin Christa Neuper ihrer aktuell zweiten keine weitere Funktionsperiode folgen lassen, ihre Amtszeit läuft im Herbst 2019 aus. Der Ausschreibungstext wurde bereits am Mittwoch im Mitteilungsblatt der Universität veröffentlicht, wie die Universität der APA mitteilte.

Christa Neuper (geb. 1958) stand seit 2010 als Rektorin an der Spitze der Uni Graz- als erste Frau in dieser Funktion. Nach zwei Amtsperioden gibt Neuper die Führung der größten Universität der Steiermark mit Ende September 2019 ab. Interessenten am vakant werdenden Rektorposten haben bis zum 28. November 2018 Zeit, sich zu bewerben.