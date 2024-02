Uniko-Chef für Zugangsbeschränkung bei Psychotherapie-Master

Der Chef der Universitätenkonferenz Oliver Vitouch drängt auf Zugangsregelungen für das Psychotherapie-Masterstudium, das ab 2026 an öffentlichen Unis angeboten werden soll. Dass es ohne Beschränkungen startet, sei ob des möglichen Andrangs aus Deutschland "undenkbar", sagte er den "Salzburger Nachrichten". "Es sei denn, man würde schon den Zugang zu einem künftigen Psychotherapiebachelor sehr restriktiv gestalten." Zugangsbeschränkungen sind laut Gesetzesentwurf möglich.

Auch, dass - wie beim Medizinstudium - bei der EU eine Inländerquote beantragt wird, kann sich uniko-Präsident Vitouch vorstellen, "weil man damit primär eine Psychotherapieversorgung der Menschen in Österreich gewährleisten will." Im Bildungsministerium sieht man die Gefahr eines "Overruns aus Deutschland" aber nicht, auch wolle man nicht "reflexartig nach einer Quotenregelung der EU rufen." Der Salzburger Psychologieprofessor Florian Hutzler dachte in den "SN" ein mehrstufiges Aufnahmeverfahren mit Einzelgesprächen an, schließlich müssten neben Wissen auch Handlungskompetenzen und psychische Eignung der Studenten überprüft werden. Gegen Zugangsbeschränkungen sprach sich die ÖH Salzburg aus.