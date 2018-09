Unicef - Weltweite Kindersterblichkeit auf neuem Tiefstand

Die weltweite Kindersterblichkeit ist auf einem neuen Tiefstand: 5,4 Mio. Kinder starben 2017 nach neuesten Schätzungen der Vereinten Nationen vor ihrem fünften Geburtstag - 1990 waren es noch 12,6 Mio. Hinzu kommen fast eine Million Todesfälle von Mädchen und Buben zwischen fünf und 15 Jahren. Insgesamt starben 2017 6,3 Mio. Kinder und Jugendliche unter 15 Jahren aus meist vermeidbaren Gründen.

Rund die Hälfte aller Todesfälle bei Kindern unter fünf Jahren ereignete sich in Subsahara-Afrika, weitere 30 Prozent im südlichen Asien. Kinder in ländlichen Regionen sind besonders bedroht; genauso Kinder, deren Mütter keine Schule besucht haben. Die schlechtesten Überlebenschancen haben statistisch gesehen Kleinkinder in Somalia, Tschad oder der Zentralafrikanischen Republik: Jedes achte Kind erlebt dort nicht einmal seinen fünften Geburtstag. Zum Vergleich: In Österreich stirbt durchschnittlich eines von 250 Kindern unter fünf Jahren.