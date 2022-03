Uni Liechtenstein – deine Zukunft

Beste Voraussetzungen für ein Studium in Aus- oder Weiterbildung.

Die Universität Liechtenstein ist jung, regional verankert und international aktiv. Sie fokussiert sich als Denkplatz auf die Schwerpunkte Architektur und Wirtschaft und bietet ein Studium auf exzellentem Niveau. Die Uni bietet ein einzigartiges Umfeld mit einem Betreuungsverhältnis von 1:11 zwischen Dozierenden und Studierenden. Die Arbeit in kleinen Gruppen, der direkte Kontakt zur Professorenschaft und die persönliche akademische Betreuung sorgen für eine Atmosphäre, die man gewöhnlich nur an Privatuniversitäten antrifft. Die Universität Liechtenstein stellt sich den dringendsten Herausforderungen unserer Zeit – mit innovativen Studiengängen in der Aus- und Weiterbildung, fokussierter Forschung, dynamischem Wissenstransfer und besten Rahmenbedingungen für Studierende.

Hohe Internationalität

Wer sich für ein Masterstudium interessiert, kann am Donnerstag, den 19. Mai 2022, ab 17 Uhr beim Master-

Infoabend alle relevanten Informationen schnell und kompakt bei den Studiengangsteams in Vaduz am Campus in Erfahrung bringen.