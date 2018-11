Uni-Budget: uniko mit Leistungsvereinbarungen zufrieden

Die Universitätenkonferenz (uniko) ist mit dem Ergebnis der am Mittwoch abgeschlossenen Leistungsvereinbarungs-Verhandlungen mit dem Wissenschaftsministerium zufrieden. Die einzelnen Unis hätten für den Zeitraum 2019 bis 2021 ein Budgetplus zwischen acht und 18 Prozent erzielt, so uniko-Präsidentin Eva Blimlinger zur APA.

Besonders hohe Zuwächse erzielten dabei jene Unis, an denen besonders überlaufene Studienrichtungen wie Jus oder Psychologie angeboten werden. Aber auch die Akademie der bildenden Künste sei auf ein Plus von 14 Prozent gekommen: “Weil in der Bildenden Kunst die Betreuungsverhältnisse auch nicht ideal sind”, meinte Blimlinger.