Uni-Angestellte mit Karrierechancen nicht zufrieden

Die Arbeitnehmer an den Universitäten sind mit ihrer beruflichen Tätigkeit großteils zufrieden, nicht aber mit Karrieremöglichkeiten und Mitbestimmung. Das zeigt eine von der Arbeiterkammer (AK) beauftragte Umfrage von IFES und dem NPO-Institut der Wirtschaftsuniversität (WU). Knapp die Hälfte der Arbeitnehmer fühlt sich durch Stress und Zeitdruck belastet bzw. sogar stark belastet.

Für die Studie wurden 2.500 Arbeitnehmer an Unis (91 Prozent) und Fachhochschulen (neun Prozent) befragt. An den Unis hatten dabei 49 Prozent der Befragten ein befristetes Arbeitsverhältnis, an den FH waren es 26 Prozent.