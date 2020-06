Es läutet bereits zum zweiten Mal. Das Theater ist voll. Ich nehme Platz, ärgere mich, dass ich kein Programmheft bekommen habe. Nur eine Besetzungsliste. Gut, ich war knapp. Bin wohl selbst schuld. Es läutet zum dritten Mal. Es wird dunkel. Es ist eng. Die Leute müssen früher kleiner gewesen sein. Ich schaue zur Bühne. Dunkelrot und geschlossen steht der große Vorhang da. Jetzt bewegt er sich ein wenig. Er zittert, wallt leicht nach oben. Es ist soweit. Er öffnet sich, aber er geht nicht auf. Ich bin irritiert. Er fährt tatsächlich langsam nach beiden Seiten weg, aber es entsteht kein Bühnenspalt. Es kommt immer mehr Vorhang nach. Täusch ich mich? Ich konzentriere mich auf die Mitte. Es ist eindeutig. Beide Hälften des Vorhangs öffnen sich. Wie kann das sein? Das funktioniert technisch doch gar nicht. Da müssten sich ja hinter dem Spalt in der Mitte riesige Vorhangsrollen befinden. Die beiden Vorhanghälften verschwinden weiter in den Bühnenseiten. Die Leute um mich herum scheinen das normal zu finden. Alle schauen konzentriert auf den Vorhang. Ich werde unruhig und sehe meine Nachbarin an. Sie bewegt sich nicht. Offensichtlich lässt es sie kalt, wenn ich sie ansehe. Gut, dann eben nicht. Jetzt dreh ich mich zu meinem linken Nachbar hin. Auch er bewegt sich nicht. Ich sehe mich kurz um. Die hinter mir Sitzenden reagieren nicht. Sie scheinen nur auf eines schauen: den sich unaufhörlich auseinandergehenden Vorhang, der sich nicht öffnet. Keine Bühne, nicht einmal ein Spalt.