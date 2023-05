Ungünstige Budget-Entwicklung im ersten Quartal

Keine allzu günstige Budgetentwicklung bildet sich im ersten Quartal 2023 ab. Laut aktuellen Daten des Finanzministeriums stehen bis März Einzahlungen von 20,6 Mrd. Euro Auszahlungen von 25,7 Mrd. Euro gegenüber. Zudem stiegen im Vergleich zum Vorjahr die Auszahlungen stärker als die Einzahlungen. Dafür verantwortlich sind etwa Abschaffung der kalten Progression und Anti-Teuerungsmaßnahmen. Andererseits werden die Corona-Hilfen weniger.

Ungünstig war dabei die allgemeine Zinsentwicklung. Die Kosten verdoppelten sich beinahe gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres (plus 79,9 Prozent). So waren dann auch ein wesentlicher Faktor für den Anstieg der Auszahlungen (um 11,9 Prozent) höhere Refinanzierungskosten des Bundes infolge des gestiegenen Zinsniveaus (plus 1,5 Mrd. Euro). Dazu kamen mehr Aufwendungen für die Pensionen, der Zweckzuschuss an die Länder für Wohnen und Heizen, die Auszahlungen des Energiekostenzuschusses für Unternehmen und höhere Auszahlungen im Bereich der Landesverteidigung vor allem für Investitionen.