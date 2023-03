Unglück in indischem Hindutempel fordert mindestens 13 Tote

Bei einem Unglück in einem indischen Hindutempel sind mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen. Nach Behördenangaben stürzten am Donnerstag mehr als 25 Gläubige in einen unter dem Tempel gelegenen Brunnen, nachdem eine darüber gelegene Bodenplatte eingestürzt war. Die Polizei konnte nach Regierungsangaben nach dem Unglück in Indore im zentralindischen Bundesstaat Madhya Pradesh elf Menschen nur noch tot bergen, zwei weitere erlagen im Krankenhaus ihren Verletzungen.

Laut Innenminister Narottam Mishra wurden Ermittlungen zur Unglücksursache eingeleitet. Auf Fernsehbildern waren Rettungskräfte zu sehen, die mit Leitern und Seilen versuchten, die Menschen in dem Brunnen zu erreichen. In anderen Videos waren der eingestürzte Tempelboden und verbogene Metallstangen zu sehen. Die Gläubigen in dem Tempel in Indore hatten sich wie Millionen andere Menschen in Indien zum Feiertag Ram Navami versammelt, an dem der Geburtstag des Hindugotts Rama gefeiert wird.