"Unglaubliche Sauerei" - GPA kritisiert Regierung scharf

Bernhard Heinzle, Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA, hat am Donnerstag in "Vorarlberg Live" deutliche Worte zur Abschaffung der Hacklerregelung gefunden.

Wenn er aus den Medien erfahre, dass sich die Regierung jedes Jahr zusätzlich zig Millionen Euro für die eigene Werbemaschinerie gönne, dann ärgere ihn das noch mehr, so Bernhard Heinzle. Wobei sowohl das neue Modell, wie auch die alte Hacklerreglung 30 Millionen Euro im Jahr kosten würden.

Heinzle zur Hacklerregelung

Was der Geschäftsführer der Gewerkschaft GPA zu Themen wie Arbeitslosigkeit in der Corona-Krise oder einer Sonntagsöffnung aus Sicht der Gerwerkschaft zusagen hat, sehen und hören Sie in der Aufzeichnung der Livesendung.