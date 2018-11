„Unglaublich freundliche Menschen in China“

Eine Schülergruppe des BGD war zu Besuch in der chinesischen Partnerschule in Nanjing.

Diesmal hatten sich zu den sechs Gymnasiasten weitere Chinesisch-Schüler von Qiaoshan Ye dazugesellt. Auch eine ehemalige Schülerin des BG Dornbirn, die gerade den Bachelorantrag für ihr Sinologie-Studium in Wien eingereicht hat, was mit von der Partie. Das Glück schien der bunt gemischten Reisegruppe zwischen 15 und 62 Jahren von Anfang an hold zu sein, denn beim Hinflug mit der Finnair wurde die ganze Gruppe in die Business Class upgegradet. Weiteres Glück gab es mit dem Wetter: „Der Himmel in Nanjing hat offenbar extra nur für uns aufgemacht. Zehn Tage Traumwetter während unserer Anwesenheit. Anscheinend war vor unserer Ankunft Dauerregenwetter und nach unserer Abreise gleich wieder“, erzählt Qiaoshan Ye. Wesentlich abwechslungsreicher als das Wetter war das Programm. Jeden Tag gab es ein besonderes Highlight – verschiedene Museen und Sehenswürdigkeiten in und um Nanjing wurden besucht. Definitiv ein Highlight war für die Schüler der Unterrichtsbesuch an der Partnerschule – inklusive Fahnenparade aller 5000 Schüler.