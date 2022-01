Ungeliebter Titel "Originale" für Salzkammergut 2024 ist weg

Seit November leitet Elisabeth Schweeger die Europäische Kulturhauptstadt Salzkammergut 2024. Den von ihrem Kurzzeit-Vorgänger Stephan Rabl kreierten und viel kritisierten Titel "Die Originale 2024" gibt es nicht mehr. Beeindruckt zeigt sich die Wienerin im Gespräch mit der APA, wie "lustvoll" die Region gemeinsam dieses Projekt angehe - bei 23 "sehr eigenwilligen" Gemeinden und der "Steilvorlage" von einem schmalen 26 Millionen-Euro-Budget keine Selbstverständlichkeit.

Die neue Leiterin - sie setzte sich gegen 68 Bewerber durch - hat nun eine Wohnung in Bad Ischl und "wird die ganze Zeit da sein, das ist unvermeidbar", sagt die 67-Jährige - auch wenn ihr "Lebensmittelpunkt" Wien bleibe. Dennoch sei ihr das Salzkammergut "wohl vertraut, meine Großeltern haben in Salzburg und meine Tanten in St. Gilgen gelebt."