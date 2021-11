Ungeimpft zum Führerschein? Was derzeit in Fahrschulen gilt

3G im Fahrzeug, 2G je nach Gruppengröße: Auch in Fahrschulen gibt es seit dem 8. November neue Covid-Regeln.

2G ab 25 Kursteilnehmern

Ungeimpft zum Führerschein?



Was bedeutet das in der Praxis? "Wenn ein Fahrschüler den 2G-Nachweis nicht erbringen kann, was dann passiert mit den Fahrstunden - ob er pausieren muss oder was auch immer - das ist dann immer mit der jeweiligen Fahrschule zu klären", verdeutlicht Zajonc gegenüber VOL.AT. Die Fahrschule bitten um Verständnis für diese coronabedingte Ausnahmesituation. Sie haben sich an die derzeit geltenden Corona-Bestimmungen zu halten.