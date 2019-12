Ungarns Regierung boxt umstrittenes "Maulkorb-Gesetz" durch

Das von der rechtsgerichteten Fidesz-Partei dominierte ungarische Parlament hat am Dienstag eine Reihe von umstrittenen Gesetzesvorhaben verabschiedet. Ein 200 Seiten langes Gesetzespaket zu Verwaltungsabläufen beinhaltet unter anderem Reformen der Gerichte, die Kritikern zufolge die Unabhängigkeit der Justiz einschränken. Weitere Gesetze beziehen sich auf Kommunen und politische Institutionen.

Weitere Gesetzesänderungen sind Kritikern zufolge Reaktionen von Ministerpräsident Viktor Orban auf die Niederlagen seiner Partei bei den jüngsten Kommunalwahlen. Eine Novelle schränkt die Möglichkeit mehrerer Parteien ein, Bündnisse bei Wahlen einzugehen. Mit dieser Strategie hatte die Opposition mehrere Rathäuser, unter anderem in Budapest, bei den Kommunalwahlen erobert. Zudem wird die Freiheit der Kommunen bei der Verwendung von Steuergeldern eingeschränkt.

Ebenfalls am Dienstag wurde Ungarns Justizministerin Judit Varga bei einem Treffen der EU-Europaminister in Brüssel zu dem Vorwurf angehört, die Orban-Regierung schränke die Rechtsstaatlichkeit in ihrem Land ein. Varga beharrte darauf, dass das laufende EU-Strafverfahren gegen ihr Land auf "falschen Anschuldigungen" basiere. Teilnehmer gingen nach Ende der Befragung davon aus, dass das Verfahren gegen Ungarn fortgesetzt wird.