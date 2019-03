Ungarns Orban muss laut Weber Zugeständnisse machen

Laut dem EP-Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei (EVP) Manfred Weber muss Ungarns rechtsnationaler Premier Viktor Orban nun Zugeständnisse machen. "Die Geduld der EVP mit Orban und seiner Fidesz-Partei ist am Ende", sagte Weber am Dienstagabend dem deutschen Fernsehsender ZDF. Laut Weber war die Anti-Brüssel-Plakataktion "der letzte Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte".

“Wir bleiben weiter im Gespräch”, hatte es unmittelbar nach seinem Treffen mit Orban am Dienstag in Budapest geheißen. Demnach sei es zu einem konstruktiven Austausch gekommen, der viele Fragen berührt habe, von einer Annäherung wurde nichts bekannt.

Die Tageszeitung “Welt” berichtete am Mittwoch (Online) hingegen, es habe in Budapest bereits eine Grundsatzeinigung gegeben. Orban sei bereit, die drei Bedingungen der EVP für einen Verbleib in dem christdemokratischen Parteienbündnis zu erfüllen. Die Details der einzelnen Maßnahmen sollten in den kommenden Tagen verhandelt werden. Sie sollen demnach beiden Seiten eine “gesichtswahrende Lösung” ermöglichen.