Ungarn will EVP zu Zusammenarbeit mit FPÖ und Lega drängen

Ungarns rechtsnationale Regierung will die Europäische Volkspartei (EVP) im Falle eines Rechtsrucks bei der Europawahl zur Zusammenarbeit mit Populisten drängen.

Die EVP müsse sich für eine Kooperation mit “patriotischen Kräften” wie der FPÖ oder der italienischen Lega öffnen, sagte der ungarische Außenminister Peter Szijjarto in New York.

Fidesz-Partei in EVP ausgesetzt

“Nach der Wahl wird klar werden, wer in der EVP einen größeren Einfluss auf die Entscheidungsfindung bekommt”, so Szijjarto. Die ungarische Fidesz-Partei von Ministerpräsident Viktor Orban gehört der konservativen Europäischen Volkspartei genauso an wie die ÖVP. Die Mitgliedschaft der Ungarn dort ist allerdings seit Mitte März ausgesetzt. In der EVP wollte man die andauernde Hetze Orbans gegen die von Jean-Claude Juncker geführte Europäische Kommission nicht mehr hinnehmen.